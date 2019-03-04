Gezi Parkı Olaylarına İlişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın...
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IHAAW155134-ASA/04-03-2019- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
IHAAW155134-ASA/04-03-2019
- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 04.03.2019 15: 51: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:57 Kaynak: İHA
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