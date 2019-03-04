Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı Olaylarına İlişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın...

Gezi Parkı Olaylarına İlişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın...

33 dakika önce

IHAAW155134-ASA/04-03-2019- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gezi Parkı Olaylarına İlişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın..., System.String[]
IHAAW155134-ASA/04-03-2019

- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 04.03.2019 15: 51: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

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