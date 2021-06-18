Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık... - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık...
18.06.2021 16:46
Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D., 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D., 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi.
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