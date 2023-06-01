Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı

01.06.2023 13:05

Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yıldönümünde Taksim'de eylem düzenlendi. İstiklal Caddesi'nden meydana yürümek isteyen Türkiye Komünist Partisi üyeleri ile Maçka Parkı'nda eylem yapan bir gruba polis müdahale etti. Olaylarda 59 kişi gözaltına alındı.

Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) binası önünde saat 19.00'da gerçekleşen eylemde bir araya geldi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Milletvekilleri ve Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerin de katıldığı eylemde, ölenler, isimleri tek tek okunarak anıldı. Basın açıklamasının okunmasının ardından eylem sona ererken, grup üyeleri çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis gözetiminde dağıldı.

Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı

TKP'LİLER TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEDİ

TMMOB Binası önündeki eylemin sürdüğü sırada, TKP üyesi bir grup da İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ellerinde döviz ve TKP bayraklarıyla Sakızağacı Sokak'tan caddeye çıkan grup slogan atmaya başladı. Sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 37 kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı

MAÇKA PARKI'NDA EYLEM

Gezi Parkı olaylarını anmak için Maçka Parkı'nda bir araya gelen 'Kampüs Cadıları' adlı gruba yapılan polis müdahalesinde 7 kişi, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilmek istenen bir başka eylemde ise 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 59 kişi sağlık muayenelerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Murat Adıyaman: ülkeye verdikleri 150 milyar dolar bunlardan karşılansın mal varlıklarına el konulsun Cevap Yaz 24 3 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Murat.. tv dizilerinden biraz uzak dur ,tavsiye ediyorum... 3 5 Yayından Kaldır
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Taksim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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