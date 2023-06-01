Gezi Parkı olaylarının 10. yıldönümünde Taksim'de eylem: 59 kişi gözaltına alındı

Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) binası önünde saat 19.00'da gerçekleşen eylemde bir araya geldi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Milletvekilleri ve Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerin de katıldığı eylemde, ölenler, isimleri tek tek okunarak anıldı. Basın açıklamasının okunmasının ardından eylem sona ererken, grup üyeleri çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis gözetiminde dağıldı.

TKP'LİLER TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEDİ

TMMOB Binası önündeki eylemin sürdüğü sırada, TKP üyesi bir grup da İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ellerinde döviz ve TKP bayraklarıyla Sakızağacı Sokak'tan caddeye çıkan grup slogan atmaya başladı. Sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 37 kişi gözaltına alındı.

MAÇKA PARKI'NDA EYLEM

Gezi Parkı olaylarını anmak için Maçka Parkı'nda bir araya gelen 'Kampüs Cadıları' adlı gruba yapılan polis müdahalesinde 7 kişi, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilmek istenen bir başka eylemde ise 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 59 kişi sağlık muayenelerinin yapılması için hastaneye götürüldü.