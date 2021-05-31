GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ - Son Dakika

GEZİ Parkı olaylarının 8'inci yıldönümü nedeniyle Taksim'de anma gerçekleştirildi.

Taksim Dayanışması üyesi bir grup, Gezi Parkı olaylarının 8'inci yıldönümü için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde saat 19.00'da bir araya geldi. Olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının taşındığı anmada, grup üyeleri basın açıklamasını okumak için Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polisin izin vermemesi üzerine grup, sokak üzerinde sembolik bir yürüyüş yaptı. Gezi Olayları lehine sık sık slogan atılan anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak 'yaşıyor' denildi. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Taksim Dayanışması adına okunan basın açıklamasının ardından anma sona erdi.