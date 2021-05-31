Üye Girişi
GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ - Son Dakika

GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ

31.05.2021 20:38

GEZİ Parkı olaylarının 8'inci yıldönümü nedeniyle Taksim'de anma gerçekleştirildi.

GEZİ Parkı olaylarının 8'inci yıldönümü nedeniyle Taksim'de anma gerçekleştirildi.

Taksim Dayanışması üyesi bir grup, Gezi Parkı olaylarının 8'inci yıldönümü için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde saat 19.00'da bir araya geldi. Olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının taşındığı anmada, grup üyeleri basın açıklamasını okumak için Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polisin izin vermemesi üzerine grup, sokak üzerinde sembolik bir yürüyüş yaptı. Gezi Olayları lehine sık sık slogan atılan anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak 'yaşıyor' denildi. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Taksim Dayanışması adına okunan basın açıklamasının ardından anma sona erdi.

GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ
GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ
GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ
GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ
GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ

Gezi Parkı, Taksim, Slogan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler pazar hariç faaliyetlerine devam edebilecek Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler pazar hariç faaliyetlerine devam edebilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 7 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 7 maddede yeni dönem Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi         
20:43
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak         
20:20
Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek         
20:17
N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı         
19:56
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi         
19:24
Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı         
19:15
Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti         
18:38
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 21:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GEZİ PARKI OLAYLARININ 8'İNCİ YILDÖNÜMÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement