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Gezi Parkı" Protestoları: Ne Olmuştu?

1 saat önce

2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. DW Türkçe, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde Türkiye gündemini sarsan süreçte yaşananları derledi.
Gezi Parkı Protestoları: Ne Olmuştu?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01 
Deutsche Welle, Taksim, Güncel
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