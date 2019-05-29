Gezi Parkı" Protestoları: Ne Olmuştu?
1 saat önce
2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01
2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. DW Türkçe, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde Türkiye gündemini sarsan süreçte yaşananları derledi.
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