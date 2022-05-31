Gezi Parkı Protestolarının 9. Yıl Dönümünde Polis Gezi Parkı'na Yürüyüşe Engel Oldu

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - GAYE ŞEYMA CAN - FAHRETTİN ÖZTÜRK/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı protestolarının 9. yıl dönümünde; "Karanlık Gider, Gezi Kalır" sloganı ile Gezi Parkı'na yürümek istedi. Polis, biber gazıyla müdahale etti. Onlarca kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı direnişinin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim meydanında bir araya gelen yaklaşık 30 Türkiye İşçi Partili (TİP) gözaltına alındı.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, gözaltına alınanlara ters kelepçe yapıldığını belirterek "Bazı polis memurları halkın polisi olduğunu unutmuş, kendini Saray'ın bekçisi sanar durumda. Yapılan bütün hukuksuzluğun hesabı sorulacak" diye tepki gösterdi.

Makine Mühendisleri Odası önündeki açıklamaya Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitirenlerin yakınları, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile çok sayıda yurttaş katıldı. Eylemlerde yaşamını yitirenlerin isimleri okunarak "Burada" denildi. Gezi Parkı davası kapsamında tutuklananların da ismi okunarak "Adalet" diye haykırıldı.

Açıklama devam ederken bir grup İstiklal Caddesi'nden geçerek Gezi Parkı'na yürümek istedi. Polis biber gazı ile müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında eylemciler ile gazeteciler de gazdan etkilendi. Polis, müdahalesi ile grup ikiye ayrıldı. Onlarca kişi gözaltına alındı.