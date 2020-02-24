Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. - Son Dakika

Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı.

6 saat önce

Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı.

Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı., System.String[]

Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkemenin kararında, iddianamedeki delillerin yasak delil mahiyetinde olduğu, Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı belirtildi. - İSTANBUL

Osman Kavala, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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