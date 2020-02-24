Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. - Son Dakika

Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkemenin kararında, iddianamedeki delillerin yasak delil mahiyetinde olduğu, Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı belirtildi. - İSTANBUL