MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gezi tekneleri turizm sezonu öncesi bakım ve tadilata alındı.

Marmaris'te günübirlik gezi ve mavi tur teknelerinde, bakım ve onarım başladı. Karaya çıkartılan, 10 ile 25 metre uzunluğundaki teknelerin zımpara, boya ve bakım çalışmaları ustalar tarafından titizlikle yürütülüyor. Bazı küçük teknelerin sahipleri ise, bakım ve onarımları kendileri yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ila 1 ay süreyle bakımları tamamlanan gezi tekneleri, 20 Nisan günü denize indirilecek.

33 yıllık tekne bakım ustası Hamdi Çekven (61), "Her yıl olduğu gibi bu yılda teknenin bakımlarını yapıp gelin gibi hazırlıyoruz" dedi.

2 gezi teknesi sahibi Mahmut Gözen (45), "Bu yıl turizm güzel olacak deniliyor. Mart başında tadilatlara başlardık ama virüs nedeniyle erteledik. Şu an iki teknemizin ağır bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Nasip olursa 20 Nisan'da denizle buluşacak, masraflarımızı çıkartırız" dedi.