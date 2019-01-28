Gezi Teknesi Kıyıdaki Balıkçı Tekneleri Böyle Parçaladı
1 saat önce
Gezi teknesi kıyıdaki balıkçı tekneleri böyle parçaladı Antalya'da fırtınanın batırdığı teknelerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Kıyıdan kopan ahşap restoran böyle sürüklendiANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz gün yaşanan fırtına sebebiyle Aksu çayında sürüklenen teknelerin yeni görüntüleri...
Gezi teknesi kıyıdaki balıkçı tekneleri böyle parçaladı Antalya
'da fırtınanın batırdığı teknelerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kıyıdan kopan ahşap restoran böyle sürüklendi
ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz gün yaşanan fırtına sebebiyle Aksu
çayında sürüklenen teknelerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Fırtınanın etkisiyle kıyıdan kopan ahşap restoran ile gezi teknesinin balıkçı teknelerini parçaladığı anlar ve panik anları balıkçılar tarafından kaydedildi.
Antalya'da etkili olan fırtına Aksu Çayı'ndaki tekneleri vurdu. Balıkçı tekneleri batarken, içinde restoran bulunan bir gezi teknesi halatları kopunca sürüklendi.
Fırtına ve sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda bulunan balıkçı tekneleri savruldu. 50'ye yakın küçük balıkçı teknesi batarken önüne üç küçük tekneyi alan büyük tur teknesi halatı kopunca çayda sürüklenmeye başladı. Aynı anlarda kıyıda bulunan bir ahşap restoran da bulunduğu yerden koparak Aksu çayında sürüklenmeye başladı. Bir gezi teknesinin de suyun şiddetiyle kıyıya sürüklenip küçük balıkçı teknelerini parçaladı. O anları kaydeden balıkçıların panik anları da kameralar tarafından kaydedildi.
İçinde kimsenin bulanmadığı tur teknesi bir süre sonra Aksu Çayının denizle buluştuğu noktaya doğru gözden kayboldu. Üç küçük tekne denize kavuşurken tur teknesi 300 metre kala çayın kenarında durdu. Denize ulaşan teknelerden bazıları kayalara çarparak dalganın şiddetiyle parçalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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