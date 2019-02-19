Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Yolcu, Sahil Güvenlik Botuyla Alındı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince alınarak, hastaneye yetiştirildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince alınarak, hastaneye yetiştirildi. Adı açıklanmaya hasta hastanede tedavi altına alındı.



Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi açıklarında bulunan bir gezi teknesinde, geçen pazar günü saat 17.00 sıralarında bir kişi rahatsızlandı. Teknedeki görevliler, Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Bunun üzerine tekneye yanaşan bir Sahil Güvenlik botu, sağlık görevlileri eşliğinde bilinci kapalı olan hastayı alıp, Dalyan İskelesi'nde bekleyen ambulansa teslim etti. Hastaneye kaldırılan ve adı açıklanmayan hasta, tedavi altına alındı.



- İzmir

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