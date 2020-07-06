Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon - Son Dakika

Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde gezi teknesi ilk seferini yaparken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde gezi teknesi ilk seferini yaparken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Maske takmayan kişiler, teknede müzik eşliğinde horon oynadı.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesine gezi teknesi getirildi. Gezi teknesi hafta sonu ilk seferini yaparak vatandaşlara 35 kilometrelik Akçakoca sahilini gezdirdi. Tekne gezisi sırasında Karadeniz ezgileri çalınınca sosyal mesafe kuralları unutuldu. Vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Horon oynayan kişilerin maske takmadıkları görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte birçok kişi duruma tepki gösterdi.

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Karadeniz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon - Son Dakika
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