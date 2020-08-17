Gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi - Son Dakika

Görüntülerde, kaptanın ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesini anlattığı sırada duygusal anlar yaşaması dikkati çekiyor.

Öte yandan turistin gezi teknesinden tahliye edildiği anlar, tekne kaptanı Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Göcek Koyu'nda bir turistin gezi teknesinde yaralandığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, sağlık ekibiyle birlikte belirtilen bölgeye hareket etti.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 23:01

Kaynak: AA

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