Gezi ve Cemal Kaşıkçı Davalarında Verilen Kararlara Muhalefet Eden Hakimlerin Görev Yerleri Değişti - Son Dakika
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Gezi ve Cemal Kaşıkçı Davalarında Verilen Kararlara Muhalefet Eden Hakimlerin Görev Yerleri Değişti

20.06.2022 01:00
Gezi ve Cemal Kaşıkçı Davalarında Verilen Kararlara Muhalefet Eden Hakimlerin Görev Yerleri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karşı muhalefet şerhi yazan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir Kahramanmaraş’a, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarına muhalefet eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimi Kürşad Bektaş ise Tokat Turhal’a atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine karşı muhalefet şerhi yazan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir Kahramanmaraş'a, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarına muhalefet eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Kürşad Bektaş ise Tokat Turhal'a atandı.

HSK'nın 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesindeki bazı görev yeri değişiklikleri dikkat çekti. Kaçakçılık ve örgütlü suçlardan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Alparslan Tufan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Tufan, Bataklık operasyonu, Milli Emlak yolsuzluğu ve Atadedeler gibi kritik dosyalara bakmıştı.

Tufan, aynı zamanda Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı soruşturması yürütmüştü. Tufan bu, soruşturma Ülkü Ocakları mensuplarına uzanınca MHP'li milletvekilleri ve Ülkü Ocakları tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmiş, hedef gösterilmişti.

GEZİ DAVASI KARARINA ŞERH DÜŞEN HAKİM TURHAL'A

Bir diğer dikkat çeken atama da Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarına muhalefet eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Kürşad Bektaş'ın Tokat Turhal Hakimliğine atanması oldu.

KAŞIKÇI KARARINA MUHALEFET EDEN MAHKEME BAŞKANI KAHRAMANMARAŞ'A

Ayrıca Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine karşı muhalefet şerhi yazan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir de Kahramanmaraş Hakimliği'ne tayin edildi.

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı yürüten ve operasyonlara imza atan savcı Murat İnam ise Malatya Cumhuriyet Savcılığı'ndan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

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Kaynak: ANKA

Cemal Kaşıkçı, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi ve Cemal Kaşıkçı Davalarında Verilen Kararlara Muhalefet Eden Hakimlerin Görev Yerleri Değişti - Son Dakika

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