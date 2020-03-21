Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor - Son Dakika
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Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ekonomiye katkı sağlayan küçük ölçekli gezi ve yolcu taşımacılığı yapan tekneler, turizm sezonu öncesi bakıma alındı.

Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ekonomiye katkı sağlayan küçük ölçekli gezi ve yolcu taşımacılığı yapan tekneler, turizm sezonu öncesi bakıma alındı. Teknelerin nisan başında denize indirilmesi planlanırken, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle sezonun geç açılma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Marmaris'e tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği küçük çaplı gezi ve yolcu taşıma işi yapan teknelerin, bakım ve onarımları devam ediyor. İçmeler Mahallesi'ndeki limana çıkartılan 7 ila 16 metre uzunluğunda değişen 100 tekneye, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Teknelerin sahipleri ve yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğu ve işçiliğine göre 15 gün ile 2 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, denize indirilecek.

KORONAVİRÜS SÜRERSE HAZIRLIKLAR BOŞA GİDECEK

11 metrelik gezi teknesi sahibi ve kaptanı Abdullah Ayhan(46), "Bu virüs böyle devam ederse, tekneleri indiremeyeceğiz karada kalacak. Teknelerin bakımların çoğunluğu yapıldı, öylece hazır bekliyoruz. Turist gelmezse sıkıntı olur" dedi.

11 metrelik yolcu taşıma teknesi bulunan kaptan Erkan Tarım ise, "Ben 45 yaşındayım.15 yaşından bu yana denizlerdeyim. Her ekim ayında tekneler karaya çıkartılır ve turizm sezonun açılmasına 2 ay kala bakımlar, onarımlar başlar. Gelin ve damat gibi bakımları yapıldı. Nisan başında denize indirip Bismillah diyeceğiz" diye konuştu.

11 kişilik gezi teknesinin kaptanı Hakan Katan da, "Babamızdan kalan mirası devam ettiriyorum. Genç yaşlarda deniz ile tanıştım. Bu aylarda kendi imkanlarımla teknemin bakımını yaparım. Nisan başında denize indiririz" ifadelerini kullandı.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:02 Kaynak: DHA

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