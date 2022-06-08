Şüphelilerin 17 EA plakalı Tofaş Şahin marka araçlarında yapılan aramalarda ise, demir kesme makinası, yüklü miktarda kesilen demir ve çalıntı hurdalar ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Şüphelilerden M.N.'nin (26) 40 farklı suç kaydı, B.U.'nun (24) ise 6 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gezi yolunun demirlerini çalan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

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