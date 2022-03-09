Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti - Son Dakika

Gezici Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gezici Araştırma şirketi, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Gezici Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketinde partiler arasındaki sonuçlar ve Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda alabileceği sonuçlar paylaşıldı. Son anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile CHP arasındaki fark azalırken Kılıçdaroğlu'nun da ikinci turda Erdoğan'ı 5 puan farkla geçtiği görüldü.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

AK Parti: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 11,3

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 9,2

DEVA: Yüzde 2,2

GELECEK: Yüzde 1,4

MEMLEKET: Yüzde 1,2

ZAFER: Yüzde 1,2

YRP: Yüzde 1

TDP: Yüzde 0,9

DP: Yüzde 0,9

SAADET: Yüzde 0,8

BBP: Yüzde 0,6

TİP: Yüzde 0,4

VATAN: Yüzde 0,1

DSP: Yüzde 0,1

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE KİME OY VERİRSİNİZ?

"Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 52,6

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Yüzde 47,4

"Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:

MİLLET İTTİFAKI

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 40,1

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 51,6

CUMHUR İTTİFAKI

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 37,6

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 48,4

KARARSIZLAR: Yüzde 22,3