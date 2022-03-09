Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti

09.03.2022 16:49
Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti

Gezici Araştırma'nın yayınladığı son seçim anketine göre AK Parti ile CHP arasındaki farkın giderek azaldığı görülürken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı geride bıraktığı görüldü.

Gezici Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gezici Araştırma şirketi, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Gezici Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketinde partiler arasındaki sonuçlar ve Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda alabileceği sonuçlar paylaşıldı. Son anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile CHP arasındaki fark azalırken Kılıçdaroğlu'nun da ikinci turda Erdoğan'ı 5 puan farkla geçtiği görüldü.

Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

AK Parti: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 11,3

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 9,2

DEVA: Yüzde 2,2

GELECEK: Yüzde 1,4

MEMLEKET: Yüzde 1,2

ZAFER: Yüzde 1,2

YRP: Yüzde 1

TDP: Yüzde 0,9

DP: Yüzde 0,9

SAADET: Yüzde 0,8

BBP: Yüzde 0,6

TİP: Yüzde 0,4

VATAN: Yüzde 0,1

DSP: Yüzde 0,1

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE KİME OY VERİRSİNİZ?

"Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 52,6

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Yüzde 47,4

Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti

"Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:

MİLLET İTTİFAKI

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 40,1

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 51,6

CUMHUR İTTİFAKI

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 37,6

Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 48,4

KARARSIZLAR: Yüzde 22,3

Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
YORUMLAR (1)
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bakan Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail'e gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bakan Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı, Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:39 Birçok eksik var! Merakla beklenen Barcelona - Galatasaray karşılaşmasında kadrolar belli oldu
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 23:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement