Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde - Son Dakika

Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde

6 saat önce

Çanakkale destanı ve ruhunu anlatan Gezici Çanakkale Müzesi ilçeye geldi.

Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde, System.String[]

Çanakkale destanı ve ruhunu anlatan Gezici Çanakkale Müzesi ilçeye geldi.

Düziçi Haruniye Ortaokulu'nda 11 Şubat'a kadar gezilebilecek müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma eserler, mermiler, silahlar, dürbünler ve çeşitli materyallerin yanı sıra dokümanlar da sergileniyor.

Okul Müdiresi Elif Aksay, Çanakkale'ye gidemeyen öğrencilerin bu müzeyle Milli Mücadele yıllarında yaşananları anladığını belirterek, "Gezici Çanakkale Müzesiyle halkımız ve öğrencilerimiz tarihe kısa bir yolculuk yapıyor. Bu müzenin buraya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çanakkale, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı
Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:47:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]