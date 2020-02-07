Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde - Son Dakika

Çanakkale destanı ve ruhunu anlatan Gezici Çanakkale Müzesi ilçeye geldi.

Düziçi Haruniye Ortaokulu'nda 11 Şubat'a kadar gezilebilecek müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma eserler, mermiler, silahlar, dürbünler ve çeşitli materyallerin yanı sıra dokümanlar da sergileniyor.

Okul Müdiresi Elif Aksay, Çanakkale'ye gidemeyen öğrencilerin bu müzeyle Milli Mücadele yıllarında yaşananları anladığını belirterek, "Gezici Çanakkale Müzesiyle halkımız ve öğrencilerimiz tarihe kısa bir yolculuk yapıyor. Bu müzenin buraya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.