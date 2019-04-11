Gezici Çanakkale Müzesi İlgi Görüyor

Kastamonu'da ay sonuna kadar ziyarete açık olacak Gezici Çanakkale Müzesi ilgi görüyor.

Kastamonu'da ay sonuna kadar ziyarete açık olacak Gezici Çanakkale Müzesi ilgi görüyor.



Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kente getirilen gezici müze, il merkezi ve 19 ilçede ziyaretçilerine, Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıkları hatırlatacak.



İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin nisanın sonuna kadar Kastamonu'da bulunacağını söyledi.



Müzeyi kente getirmek için geçen yıl girişimlerde bulunduklarını belirten Özdemir, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyorduk. Herkesi Kastamonu'dan Çanakkale'ye götürmek mümkün değil. Çanakkale Belediyesinin gezici müze tırı olduğunu öğrendik ve bunun üzerine müzeyi Kastamonu'ya davet ettik." dedi.



Çok güzel dönüşler aldıklarını dile getiren Özdemir, "Çocuklara milli mücadele ruhunu aşılayıp geçmişte atalarının bu topraklar için neler yaptığını göstermek istedik. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın çok ilgili olduğunu gördük, çok da mutlu olduk." diye konuştu.



Müze sorumlusu Ömer Örnek ise Çanakkale'de yaşananları anlatmak için şehir şehir gezdiklerine işaret ederek, "Müzemizde silahlar, mermiler, su mataraları başta olmak üzere savaştan kalma çok sayıda malzeme var. Ayrıca savaşın belli bölümleri canlandırılıyor." ifadelerini kullandı.



Tarih öğretmeni Harun Kartal da müzenin, öğrencilerin tarih bilinci kazanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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