Gezici "Çanakkale Şehitleri" müze otobüsleri Türkiye turunda

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunca (ŞEGAFED) hazırlanan, Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan savaş malzemelerinin bulunduğu gezici "Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi" otobüsleri, Türkiye turuna Kocaeli'den başladı.

İzmit Seka Park'ta gerçekleştirilen törende konuşan ŞEGAFED Genel Başkanı Caner Dalkalı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çocuklara Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla gezici müze olarak hazırladıkları 5 otobüsün Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde sergileneceğini söyledi.

Projenin 5 yıllık bir süreci kapsadığını belirten Dalkalı, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda Çanakkale ruhunu ve o şuuru hafızalarda canlı tutmak, milletimizin nasıl bir ecdada sahip olduğunu göstermek, vatan ve bayrak uğruna dökülen her damla kanın boş yere dökülmediğini, biz ve bizden sonraki nesillere aktarmak amacıyla 'Önce vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Gezici Savaş Müzesi' sosyal sorumluluk projesi hazırladık.

Söz konusu proje kapsamında, mukaddes şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla bizlere emanet ettiği bu şanlı vatanın müdafaasında kullanılan ve o döneme ait 4 bin civarında eserle görsel objelerin 5 adet gezici araçla ülke genelinde, tüm ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci ve velilerimize ücretsiz olarak eğitici ve öğretici bir şekilde sergilenmesini hedefledik."

Dalkalı, otobüslerin bugün önceden belirlenmiş illere hareket edeceğini vurgulayarak, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer yetkililere teşekkürlerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da çocuklara tarih şuuru ve Çanakkale ruhunu yansıtacak böyle bir proje hazırladıkları için Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkanı Caner Dalkalı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Çakmak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür güzel projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Dalkalı ve Çakmak ile federasyon genel başkan yardımcıları Mehmet Mercan, Salih Çetin, Samed Yar, Ayhan Arslan, Mehmet Bayram, genel başkan başdanışmanı Ramazan Er, gazi ve vatandaşlar, gezici müze otobüslerini dualarla uğurladı.