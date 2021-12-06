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Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluştu! - Son Dakika

Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluştu!

06.12.2021 09:35
Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluştu!

Gezici Festival 26Ankara Sinema Derneği tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Gezici Festival bugün yolculuğunun son durağı Kastamonu'da sinemaseverlerle buluşacak.

Gezici Festival Sinop Belediyesi'nin desteğiyle 3 Aralık'ta Sinop Halk Eğitim Merkezi'nde gösterimlerine başladı. "Anadolu Leoparı" filminin gösterimiyle Sinop'a merhaba diyen festival, izleyicilere sinemayla dolu bir hafta sonu yaşattı.

Gezici Festival Sinop Belediyesi'nin desteğiyle 3 Aralık'ta Sinop Halk Eğitim Merkezi'nde gösterimlerine başladı. "Anadolu Leoparı" filminin gösterimiyle Sinop'a merhaba diyen festival, izleyicilere sinemayla dolu bir hafta sonu yaşattı.

"Anadolu Leoparı" filminin gösterimi sonrasında yönetmen Emre Kayiş ve filmin oyuncularından İpek Türktan izleyicilerin sorularını yanıtladı. Emre Kayiş, filmdeki zaman ve mekânın belirsizliğinin nedeni sorulunca; "Film bir çöküş hikâyesi, bunu mümkün olduğunca soyutlaştırıp, güncel politik olup bitenin de bir noktasına değdiren ama temelde daha evrensel bir şey yapmak hayaliyle mümkün olduğu kadar zamansız mekânsız bir hale getirmeye çalıştık. Filmin güncelde işgal ettiği yer tabii ki önemli, ama 30 sene sonra izlendiğinde ki belki o zaman Türkiye'nin politik durumu ve her şey çok daha değişik olacak, tahayyül bile demiyoruz geleceği, filmin geçmişe bakıldığında yine aynı şekilde bu çöküş hikâyesini evrensel karakterlerle anlatabilmeyi becerebilmesini hedeflediğim için zaman ve mekânı muğlak hale getirmeye çalıştım," dedi.

4 Aralık günü ise Necip Çağhan Özdemir imzalı "Bembeyaz", Yohan Manca yönetmenliğindeki "Kardeşlerim Ve Ben/ La Traviata, My Brothers And I", "İki Şafak Arasında" ve "Kerr" filmleri izleyiciyle buluştu. "İki Şafak Arasında" filminin gösterimi sonrası yönetmen Selman Nacar ve oyunculardan Burcu Gölgedar izleyici karşısındaydı. Selman Nacar söyleşide "Bir film tabii ki bazı sorular soruyor. En nihayetinde seyirci de bazı soruların cevaplanmasını bekliyor. Burada bazı cevaplanmayan sorular var. Bunları bilerek cevaplamadım. Filmde cevaplardan daha büyük bir mesele olduğunu düşünüyorum. Benim için makinalar arasında sıkışan hayatları, acıları anlatan bir film. Filmde bütün sahneler tek plan. Sekiz, dokuz dakikalık sahnelerde de kesme yok. Bunu iki sebepten yaptım aslında. Birincisi; plan sekans çektiğiniz zaman filmin zamanı gerçek zamana yakınlaşan bir hisse dönüşür, buna dönüşsün istedim. Akan, ritmi olan bir film yapmak istedim ama bu akış içerisinde de seyirciye hissettirmek istedim bu geçen zamanı. İkincisi de uzun planlarda kamerayı objektif bir yere konumlandırarak seyirci aslında bu hikâyeye tanık olsun istedim," dedi.

"Kerr" filminin gösterimi ise yönetmen Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcı Vildan Erşen'in katılımıyla gerçekleşti. Film sonrası yapılan söyleşide filmdeki kadın karakterin neden az olduğuna dair gelen soruyu Tayfun Pirselimoğlu "Bu filmi yapma nedenlerimden bir tanesi de tüm dünya olarak memleket olarak çıldırdığımızı düşünmem, delilik halinde yaşadığımıza dair derin bir inancım var. Bu delirme, bu akıldışı halin içerisinde kıvranan insanlar olarak, şimdi daha çok sizin gözleminizden yola çıkarak söylüyorum, bu erkeklerin sahip olduğu dünyanın delirmesi. Dünyayı bu hale getirenler daha doğrusu erkekler. Açıkçası bunun üzerine kurmadım ama sizin söylediğiniz şeyden yola çıkarak böyle bir noktaya vardığımı söyleyebilirim. Filmde aslında görünen tek bir kadın var, farklı yüzleri olan bir kadın. Adamın etrafındaki ne olup bittiğini anlayamayan, şaşkınlık içerisindeki nispeten karikatür tiplerin içerisinde ne yaptığını en çok bilen karakter olarak duruyor bu kadın. Ona özel bir önem atfettiğimi söyleyebilirim," diyerek cevaplandırdı.

Yönetmen, Festival, Sinop, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluştu! - Son Dakika


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