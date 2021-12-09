Üye Girişi
Gezici Festival sona erdi! - Son Dakika

Gezici Festival sona erdi!

09.12.2021 09:42
Gezici Festival sona erdi!

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 26. Gezici Festival'in 26 Kasım'da Ankara'dan başladığı, 3 Aralık'ta Sinop'ta devam ettiği yolculuğu Kastamonu'da sona erdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Sinop Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalde 33 film sinemaseverlerle buluştu.

Gezici Festival'in klasikleşen bölümleri Türkiye 2021, Dünya Sineması ve Kısa İyidir bölümlerinde yılın en dikkat çeken, festivallerden ödüllerle dönmüş yapımları gösterildi. Bu yılın en özel seçkisi ise İsveç Büyükelçiliği'nin katkılarıyla oluşturulan Tuncel Kurtiz'in Sürgün Yılları bölümü oldu. Usta sanatçının İsveç'teki sürgün yıllarına ait daha önce gün yüzüne çıkmamış iki filmi; "Saç" ve "Bebek" ilk kez Gezici Festival'de sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin 26 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 3-5 Aralık'ta Sinop Halk Eğitim Merkezi'nde, 6-8 Aralık'ta ise Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen gösterimleri sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Film gösterimleri sonrası gerçekleşen söyleşilerde sinemacılar filmlerine dair merak edilen soruları cevapladılar.

Gezici Festival'e bu yılki yolculuğunda; "İki Şafak Arasında" filminin yönetmeni Selman Nacar ve filmin oyuncularından Burcu Gölgedar ile Yıldırım Şimşek, "Zuhal" filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu, oyuncuları Serpil Gül ve Muttalip Müjdeci, yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, "Okul Tıraşı" filminin yönetmeni Ferit Karahan, senaristlerinden Gülistan Acet, oyuncularından Melih Selçuk, "Yaramaz Çocuklar" filminin yönetmeni Ahmet Necdet Çupur ve yardımcı yapımcısı İrem Akbal, "Kerr" filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcısı Vildan Erşen, "Bembeyaz" filminin başrol oyuncusu Mert Fırat ve yapımcısı Berk Özdemir, "Anadolu Leoparı" filminin yönetmeni Emre Kayiş, oyuncuları İpek Türktan ve Koray Ergün, yapımcısı Olena Yershova, "Diyalog" filminin yönetmeni Ali Tansu Turhan, başrol oyuncuları Hare Sürel ile Ushan Çakır, filmin yapımcı ve senaristlerinden Burcu Uğuz, yardımcı yönetmen Osman Sarp Altay, filmin müziklerine imza atan Tuğçe Şenoğul, sanat yönetmeni Gizem Kâhya İyem, DIT Müge Alper eşlik etti.

Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye'nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak, kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalara vesile olmak için yıllardır aynı heyecanla yollara düşen Gezici Festival önümüzdeki yıl yine özel bir programla farklı şehirlerde buluşmak üzere sinemaseverlerle veda etti.

Festival, Ankara, Aralık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gezici Festival sona erdi! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:23 Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı 20:47 Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri
09:36 Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber
09:18 Asgari ücrette gündem "asgari geçim indirimi" oranları! İşte eski ve yeni AGİ tablosu!
09:09 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
09:03 Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde
08:42 Kenan İmirzalıoğlu'nun "rahmetli oldu" dediği Arif Şentürk konuştu: Kenan arayıp özür diledi!
08:39 Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor?
08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
08:31 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
08:30 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları
08:25 AK Parti'den ayrılmak isteyenlere "dosya ile tehdit" iddiası! Cumhuriyet yazarı yazdı!
Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber         
09:37
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 09:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gezici Festival sona erdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement