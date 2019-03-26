Son Dakika Haberleri: Gezici Halk Kütüphane Otobüsünden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Gezici Halk Kütüphane Otobüsünden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Gezici Halk Kütüphane Otobüsünden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Halk Kütüphanesinin bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet wınn çalınması sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.C.A ve O.G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olana şahısların Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

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