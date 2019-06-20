Gezici: "İstanbul Merkez Bankası'ndan Daha Önemli"
1 saat önce
VOA Türkçe'ye 31 Mart sonrası yaşananları ve 23 Haziran sonrasında yaşanabilecekleri değerlendiren Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici İstanbul'un bir dönüm noktası olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:01
VOA Türkçe'ye 31 Mart sonrası yaşananları ve 23 Haziran sonrasında yaşanabilecekleri değerlendiren Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici İstanbul
'un bir dönüm noktası olacağını söyledi
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