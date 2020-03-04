Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan'da - Son Dakika

Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan'da

11 dakika önce

Sağlık Bakanlığı tarafından İlimize gönderilen Gezici Kanser Tarama Tır'ı, 28 Aralık 2019 tarihinde başladığı faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor.

Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan'da, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından İlimize gönderilen Gezici Kanser Tarama Tır'ı, 28 Aralık 2019 tarihinde başladığı faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor.


Melikgazi, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ve Talas ilçelerini ziyaret eden Sağlık Tır'ının bu haftaki durağı ise Sarıoğlan İlçesi oldu. 2- 6 Mart 2020 tarihleri arasında Sarıoğlan halkına hizmet verecek Tır'da, Meme Kanseri, Kolon Kanseri ve Rahim Ağzı Kanser taramaları yapılmakta.


Kanser Tarama Tır'ını Sarıoğlan'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sarıoğlan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Doğan, "Kanserle mücadelede 'Erken teşhis hayat kurtarır' prensibiyle yola çıkan Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu projenin ilçemize kadar ulaşması bizi oldukça memnun etti. Bildiğiniz gibi Meme Kanseri erken teşhis edildiği zaman tedavisi mümkün olan bir hastalık.


Yapılan çalışmalar kapsamında 40-69 yaş arasındaki bayanlara mobil mamografi aracı ile kanser taraması yapılmaktadır. Meme kanseri dışında ayrıca 30-65 yaş arası bayanlara serviks (rahim ağzı), 50-70 yaş arası bayan ve erkeklere de kolorektal (kalın bağırsak) kanserleri taramaları yapılmakta. İlçe sakinlerimizin kanser tarama tırına gösterdikleri yoğun ilgide memnuniyetlerinin bir göstergesi. Sarıoğlan'a bu hizmetin ulaşmasını sağlayan Bakanlığımıza, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne ve Sarıoğlan Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.


Nisan ayının sonuna kadar ilçelerimizi ziyaret edecek olan Gezici Kanser Tarama Tır'ının bir sonraki durağı Akkışla ilçesi olacak. - KAYSERİ

Sarıoğlan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı

Son Dakika Haberleri
10:02 Radyo D'nin konuğu Emre Aydın
09:54 Jennifer Lopez'den "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna cevap: Birçok şey yükseltir ama para değil
09:46 Katy Perry ve Taylor Swift biraz mesafeli!
08:41 Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
08:24 Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 10:40:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]