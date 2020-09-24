Gezici Kütüphane Başiskele'de kitapseverlerle buluştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gezici Kütüphane" Kültür ve Turizm Kenti Başiskele'de kitapseverlerle buluştu.

Başiskele Belediyesinin koordinesiyle Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'nda hizmet veren "Gezici Kütüphane" 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Korona virüs salgını dolayısıyla kapalı mekanlara ve kütüphanelere gidemeyen halkın, daha temiz ve hijyenik şartlarda kitap okumaları için hayata geçirilen gezici kütüphaneye kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Okumayı ve araştırmayı seven Başiskeleliler, kütüphaneden aldıkları kitapları semt meydanında açık alanda banklara oturarak kitap okumanın keyfini Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde de sürdürdüler.

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gezici Kütüphane'de yaklaşık 2 bin kitap, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu yer alıyor. - KOCAELİ