Gezici kütüphane ile kitaplar Mazıdağlı öğrenciler ile buluşturuluyor - Son Dakika

Mardin Valiliği, okuma sevgisini aşılamak için gezici kütüphane ile öğrencilere kitap ulaştırıyor.

Mardin Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gezici Kütüphane Projesi kapsamında, okul ve kitabın ulaşmadığı her yere gezici kütüphane ile kitap ulaştırılarak, öğrencilere kitap sevgisi aşılanıyor.

Ebulula Gezici Mardin Kütüphanesi 57. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında, Mazıdağlı öğrencilerle bir araya geldi.

Gezici kütüphane ile ilk kez tanışan öğrenciler kitaplara büyük ilgi gösterdi.

Kendilerine hediye edilen kitapları okuyan öğrenciler, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabahattin Genç, çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve toplumda kitap okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla merkezden uzak, kırsal kesimde yaşayan ve kütüphaneye erişimi olmayan bölgeleri seçtiklerini söyledi.

Hedeflerinin her köye, her çocuğa ve her yetişkine kitap ulaştırmak olduğunu kaydeden Genç, "Kütüphane Haftası etkililikleri kapsamında gezici kütüphanemiz okulları ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamak amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu vesile ile tüm okurlarımızın Kütüphane Haftasını kutlarım." dedi.