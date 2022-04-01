Gezici Kütüphane "kültür yolculuğu" ile çocukları kitapla buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gezici Kütüphane "kültür yolculuğu" ile çocukları kitapla buluşturuyor

01.04.2022 12:03
Gezici Kütüphane "kültür yolculuğu" ile çocukları kitapla buluşturuyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Gezici Kütüphane"ye dönüştürülen otobüs, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluşturuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Gezici Kütüphane"ye dönüştürülen otobüs, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluşturuyor.

Haftanın belirli günleri özellikle kütüphanesi olmayan kırsal mahallelerdeki okullara giden, içerisinde roman, hikaye ve eğitici 3 bin 400 kitabın bulunduğu Gezici Kütüphane, çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap ediyor.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan projede geçen yıl 11 mahallede yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşıldı.

En son Marmaraereğlisi'ndeki Sultanköy İlkokulunun bahçesinde öğrenciler, Gezici Kütüphane'de kitap okudu.

"Hedefimiz on binlerce öğrenciyi Gezici Kütüphane'yle buluşturmak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında bu yıl 15 mahalleye gittiklerini, hedeflerinin yıl içerisinde 30 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Özellikle kırsal kesimde kitaba ulaşmada güçlük çeken öğrencilere hizmet verdiklerini belirten Hacıoğlu, "Bir plan dahilinde, kütüphanesi olmayan ya da kütüphaneye erişimi uzak olan kırsal yerleşim yerlerine gidiyoruz. Geçen yıl salgın şartları nedeniyle istediğimiz sayıya ulaşamadık ama bu sene hedefimiz on binlerce öğrenciyi Gezici Kütüphane'yle buluşturmak." dedi.

Gezici Kütüphane'de görevli İl Halk Kütüphanesi personeli Selin Seçilmiş ise öğrencilerin aldıkları kitabı gün boyunca okuyabildiklerini ifade etti.

Şehir merkezine uzak olan yerlerdeki çocuklara kütüphane hizmeti sunduklarını anlatan Seçilmiş, "Kütüphane hizmetini çocukların ayağına taşıyoruz. Çocuklar da çok mutlu oluyorlar. Kütüphanemiz her gittiğimiz yerde ilgi görüyor." diye konuştu.

Sultanköy İlkokulu öğrencisi Abdurrahman Gürçiçek de Gezici Kütüphane sayesinde çeşitli kitaplar okuduğunu anlatarak, "Kurtlarla ilgili kitap aldım. Böyle kitapları okumayı çok seviyorum. Kitap okuyarak hayal gücümü geliştiriyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Beren Balcan ise kütüphane ile yolculuk yapmanın çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
'Kütüphanede Hayat Var' projesine Aksaray'dan anlamlı destek 'Kütüphanede Hayat Var' projesine Aksaray'dan anlamlı destek 'Kütüphanede Hayat Var' paneli yapıldı 'Kütüphanede Hayat Var' paneli yapıldı

Sultanköy, Tekirdağ, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gezici Kütüphane 'kültür yolculuğu' ile çocukları kitapla buluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gezici Kütüphane "kültür yolculuğu" ile çocukları kitapla buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement