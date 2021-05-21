Gezici kütüphane "Okur Gezer", İstanbul'da çizgi roman ve karikatür meraklılarına hizmet verecek - Son Dakika

Esenler Belediyesi, gezici çizgi roman ve karikatür kütüphanesi "Okur Gezer"i, İstanbulluların hizmetine sunuyor.

Gezici bir kütüphane olarak donatılan ve içerisinde pek çok eser barındıran 2 katlı otobüs, İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak.

Otobüs, sanatseverleri çizgi romanın eğlenceli dünyasına götürürken çay içip sohbet edebilecekleri sıcacık bir atmosferi de ayaklarına getirecek.

Usta isimlerle söyleşiler yapılacak

Esenler'den yola çıkan "Okur Gezer" sayesinde vatandaşlar, Türkiye'de yayımlanmış sayısız çizgi roman ve karikatür kitaplarını inceleyerek keyifli anlar yaşayabilecek.

İstanbul'un tüm meydanlarını dolaşacak otobüs, ayrıca usta isimlerle yapılacak söyleşilerle çizgi roman dünyasına dair bilinmeyenlere ışık tutacak.

Raflarında Küçük Prens'ten Red Kit'e, Teksas'tan Death Note'a kadar binlerce çizgi romanı bulunduran kütüphane, tamamen ücretsiz hizmet verecek.