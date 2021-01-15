Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor - Son Dakika

Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor

15.01.2021 11:13

Son dakika haberi... Bolu'nun Seben ilçesinde oluşturulan gezici kütüphaneyle kitaplar, köylerde çocuk ve yetişkinlerle buluşturuluyor.

Bolu'nun Seben ilçesinde oluşturulan gezici kütüphaneyle kitaplar, köylerde çocuk ve yetişkinlerle buluşturuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrenciler ile yetişkinlerin kitaplardan uzak kalmaması ve okuma alışkanlığının pekiştirilmesi amacıyla Seben Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle geçen ay "Siz Yeter ki Okuyun Biz Kütüphaneyi Size Getiririz" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında ilçeye bağlı köylerde yaşayan ve kitaba ulaşma imkanı bulunamayan öğrenci ile yetişkinler tespit edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesi personelinin görevli olduğu gezici kütüphane, köyleri gezerek hem kitaplardan uzak kalan öğrencilere hem de kitap okumak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Gezici kütüphane, her gün yaklaşık 5 köye uğruyor.

Kütüphane sayesinde şu ana kadar yaşları 6 ile 80 arasında değişen 100'ün üzerinde kişi kitaba ulaştı. Öğrenci bulunmadığı için projeye dahil edilmeyen köylerden de talep gelmeye başladı.

Gezici kütüphanenin köylerine geldiğini öğrenen bazı öğrenciler ise hem okumak istedikleri kitapları alıyor hem de evlerindeki kitapları diğer çocukların istifade etmesi için bağışlıyor.

Her köye en geç 15 günde bir gitmesi planlanan gezici kütüphaneden kitap alan öğrenciler ve vatandaşlara çeşitli hediyeler ile çikolata ve şeker ikram ediliyor.

Tüm köylere gidilmesi hedeflenen projenin, gelen taleplere göre salgın sonrasında sürdürülmesi amaçlanıyor.

İki kardeş okudukları kitapları kütüphaneye bağışladı

Haccağız köyünde yaşayan Mehlika ve Şevval Bağ kardeşler de evlerinde okudukları çok sayıda kitabı gezici kütüphaneye bağışladı.

Şevval Bağ, "Gezici kütüphane haberini aldığımızda evimizdeki kitapları bağışlamak istedik." dedi.

Mehlika Bağ ise annelerinin kitapları bağışlamaları yönünde kendilerini desteklediğini dile getirerek, "Hem annemin desteği hem de içimizden gelerek bu kitapları bağışladık. Başka çocuklar da bu kitapları okusun istedik." diye konuştu.

Güneyce köyünde yaşayan Betül Tunçay, ayaklarına kadar kitap getiren gezici kütüphane hizmetinden çok memnun olduklarını belirtti.

Önceden kitap okumayı çok sevmediğini anlatan Tunçay, "Bu sayede kitaba sevgim arttı. Okumam biraz yavaştı, şimdi hızlandı. Kütüphane köye her geldiğinde kitap almaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Ertem de birkaç hafta önce köye gelen kütüphaneden kitap aldığını kaydederek, "Şimdi de okuduğum kitapları teslim ettim ve bir tane daha aldım." dedi.

Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor
Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor
Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor
Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor

Hisarcık, Seben, Kitap, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gezici kütüphane köy köy gezerek çocukları ve yetişkinleri kitapla buluşturuyor - Son Dakika


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