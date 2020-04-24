Gezici mehter vatandaşlara konser verdi - Son Dakika

Gezici mehter vatandaşlara konser verdi

İstiklal Marşını mehter takımıyla okudular

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan tır dorsesi üzerinde çaldığı marşlarla mahalleleri dolaşarak konser verdi.

Kırıkkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara gezici mehter takımı ile açık hava konseri düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatları doğrultusunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Kutlamalar kapsamında mehter takımı, Türk bayraklarıyla donatılan tır dorsesi üzerinde çaldığı marşlarla mahalleleri dolaşarak konser verdi. Ardından yaya olarak marş çalmaya devam eden mehter takımı, İzmir ve Zafer Caddeleri üzerinden belediyeye kadar yürüdü. Sesi duyan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes balkon ve pencerelerde alkış tuttu. Belediye önünde saat 21.00 itibariyle de mehter takımı eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Kentteki tüm hoparlörlerden de vatandaşlara İstiklal Marşı dinletildi.

"Bayramı buruk da olsa coşkuyla tüm Türkiye'de kutladık"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, burada yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı. Buruk da olsa ama coşkuyla tüm Türkiye'de kutladık. Biz bugün Kırıkkale'de mehter takımımız bütün mahallelerimizde genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı bir nebze olsun evlerinde mutlu edebilmek adında gösteri yaptılar. Gösteri sonucunda belediyemizin önünde İstiklal Marşı ile saat 21.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi belediyemiz önünde son buldu. Rabbim inşallah bir daha böyle buruk kutlatmaz" dedi.