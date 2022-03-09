Gezici "Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi" Kütahya'da - Son Dakika
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Gezici "Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi" Kütahya'da

09.03.2022 12:55
Gezici "Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi" Kütahya'da

Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan savaş malzemelerinin sergilendiği "gezici müze" olarak tasarlanmış "Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi" otobüsü, Kütahya'da öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan savaş malzemelerinin sergilendiği "gezici müze" olarak tasarlanmış "Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi" otobüsü, Kütahya'da öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Öğrenciler, Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunca (ŞEGAFED) hazırlanan ve Şehitler Ortaokulu ve Şehit Semih Akyıldız İlkokulu bahçesinde konuşlanan müze otobüsünde sergilenen savaş malzemelerini yakından görme fırsatı buldu.

Müze sorumlusu Nihat Korkmaz yaptığı açıklamada, çocuklara Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla gezici müze olarak hazırlanan otobüslerin Türkiye turunda olduğunu söyledi.

Kütahya'da da gezici müze otobüsünü öğrencilerle buluşturduklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"ŞEGAFED öncülüğünde Türkiye'deki bütün okulları ziyaret ediyoruz. İl veya ilçe merkezlerindeki okulların yanı sıra köy okullarımıza da giderek oradaki öğrencilerin müzemizi ziyaret etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmayla müzemizi ziyaret eden öğrencilere anlatımlarda bulunuyoruz. Çanakkale ruhunu çocuklarımıza unutturmamaya, bu ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Müze otobüsümüzde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla bizlere emanet ettiği bu şanlı vatanın müdafaasında kullanılan ve o döneme ait birçok eser ve görsel objelerin yer alıyor."

Korkmaz, müze otobüsün Kütahya'da 25 Mart'a kadar kalacağını ve kentteki yaklaşık 50 okulun daha ziyaret edileceğini sözlerine ekledi.

Gezici Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi Kütahya'da
Gezici Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi Kütahya'da
Gezici Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi Kütahya'da
Gezici Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi Kütahya'da

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Çanakkale, Kütahya, Vatan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gezici 'Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Savaş Müzesi' Kütahya'da - Son Dakika


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