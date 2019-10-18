Son Dakika Haberleri: Gezici Oyun Evi çocukları sevindirmeye devam ediyor
Son Dakika Güncel Gezici Oyun Evi çocukları sevindirmeye devam ediyor

Gezici Oyun Evi çocukları sevindirmeye devam ediyor

1 saat önce

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, çocukların kreş eğitimi alması ve eğlenebilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Gezici Oyun Evi Otobüsü" projesi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için tiyatro ve palyaço gösterileriyle devam ediyor.

Gezici Oyun Evi çocukları sevindirmeye devam ediyor, System.String[]

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, çocukların kreş eğitimi alması ve eğlenebilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Gezici Oyun Evi Otobüsü" projesi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için tiyatro ve palyaço gösterileriyle devam ediyor.


Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gezici Oyun Evi otobüsü, son olarak Belenobası Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla buluştu. İlk olarak Taşağıl Mahallesi'nde sahnelenen "3 Palyaço" tiyatro oyunu, bu kez Belenobası Mahallesi'nde yaşayan çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Aileler, mahallelerine kadar gelen etkinlikten oldukça mutlu olduklarını belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve uzman eğitmen kadrosuna teşekkür etti. "Bir çocuk gülerse dünya güler" diyen Başkan Sözen, "Gezici Oyun Evi"nin, Manavgat'taki çocuklara mutluluk götürmeye devam edeceğini söyledi. Sözen, "Çocuklarımızın eğitimine ve eğlenmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak, onların yüzündeki tebessüme ortak olmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Projemiz, ayda 1 defa olmak üzere bütün mahallelerimizde tiyatro gösterisiyle çocuklarımızı eğlendirmeye devam edecek. Bize güvenerek çocuklarını bize teslim eden ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz, çocuklarımızın mutluluğu ve iyi bir eğitim alması için hız kesmeden devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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