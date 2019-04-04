Son Dakika Haberleri: Gezici Renklerin Sohbeti Resim Sergisi Artvin'de

Gezici Renklerin Sohbeti Resim Sergisi Artvin'de

40 dakika önce

Türkiye'nin 7 bölgesinin resimlerle anlatıldığı serginin 1. Etabı Artvin'de açıldı.

Gezici Renklerin Sohbeti Resim Sergisi Artvin'de, System.String[]
Türkiye'nin 7 bölgesinin resimlerle anlatıldığı serginin 1. Etabı Artvin'de açıldı. Artvin Karadeniz Bakır İlkokulunun açtığı sergide Akdeniz bölgesini temsilen Osmaniye, Ege bölgesini temsilen Denizli, Marmara bölgesini temsilen Bursa, İç Anadolu bölgesini temsilen Aksaray, Doğu Anadolu bölgesini temsilen Iğdır, Güneydoğu Anadolu bölgesini temsilen Mardin ve Karadeniz bölgesini temsilen Artvin'den de Karadeniz Bakır İlkokulu katıldı.

Bu illerdeki çocukların yapmış oldukları resimlerde kendi bölgelerinin ve illerinin doğal, tarihi güzelliklerinin anlatıldığı eserler yer aldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Abdul Celil Kahveci'nin yanı sıra, şube müdürleri, okul müdürleri veliler öğrenciler katıldı. İl milli eğitim Müdürü Abdulcelil Kahvesi açılışta, resim sanatının önemini anlatırken, bu çalışmanın ve serginin iller arası kültür köprüsü olacağını vurguladı.

Okul Müdürü Cevat Ünal ise "Öğrencilerin derslerin yanında sosyal faaliyetler, beceri sanatsal faaliyetler öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine öz güvenini kazanmalarına çok büyük katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.

Ayrıca sergiyi oluşturan sınıf öğretmeni Akgün Beyazkaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. İlk durağı Artvin'de olan sergi diğer bölge illerinde de muhtelif tarihlerde açılacak. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Artvin, Güncel
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