Gezici Röntgen Aracı ile Kaza Yaptı, Tedavi Olmamak İçin Direndi
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi. Yaralanan ve tedaviyi kabul etmeyen sürücü Taner Y. (21), polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara
karayolu Avarlar kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir
istikametine giden Taner Y. yönetimindeki 16 NAP
73 plakalı gezici röntgen aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıktı. Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan kaldırım taşları sökülerek park halinde olan 16 BJ 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Taner Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini reddedince, polis tarafından ikna edilerek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:18 Kaynak: DHA
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