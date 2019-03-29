Son Dakika Haberleri: Gezici Röntgen Aracı ile Kaza Yaptı, Tedavi Olmamak İçin Direndi

Gezici Röntgen Aracı ile Kaza Yaptı, Tedavi Olmamak İçin Direndi

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi.

Gezici Röntgen Aracı ile Kaza Yaptı, Tedavi Olmamak İçin Direndi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi. Yaralanan ve tedaviyi kabul etmeyen sürücü Taner Y. (21), polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara karayolu Avarlar kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine giden Taner Y. yönetimindeki 16 NAP 73 plakalı gezici röntgen aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıktı. Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan kaldırım taşları sökülerek park halinde olan 16 BJ 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Taner Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini reddedince, polis tarafından ikna edilerek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

Polis, İnegöl, Bursa, Güncel
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