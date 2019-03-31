Son Dakika Haberleri: Gezici Sandık Vatandaşın Ayağına Gidiyor

Gezici Sandık Vatandaşın Ayağına Gidiyor

1 saat önce

Burdur' da 752 sandıkta 199 bin 90 seçmenin oy kullanacağı Burdur'da 1 seyyar sandıkta 22 seçmenin ayağına giderek oylarını kullandıracak.

Gezici Sandık Vatandaşın Ayağına Gidiyor, System.String[]
Burdur' da 752 sandıkta 199 bin 90 seçmenin oy kullanacağı Burdur'da 1 seyyar sandıkta 22 seçmenin ayağına giderek oylarını kullandıracak.

Gezici sandıkla şehir merkezinde sandığa gidemeyecek kadar yatalak ve hasta olanların evlerinde oy kullandırıldı. Sandık görevlileri Bağlar Mahallesi Ofis caddesinde ikamet eden 86 yaşındaki evinden çıkamayan İbrahim Özyurt ve eşi Ümmühan Özyurt (83)'a oy kullandırma işlemi gerçekleştirildi. Gezici sandık eve girerek vatandaşların oylarını yakınlarının yardımlarıyla oylarını kulladılar. Gezici Sandık kurulu başkanı Hayriye Çetin " Burdur da 22 seçmene evlerinde oy kullandıracaklarını" söyledi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Bağlar Mahallesi, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezici Sandık Vatandaşın Ayağına Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]