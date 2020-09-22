Son dakika haberi: Gezici tır, Hataylı öğrencilere uzaktan kesintisiz eğitim imkanı sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Gezici tır, Hataylı öğrencilere uzaktan kesintisiz eğitim imkanı sunuyor

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın kırsal mahallelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evinde interneti ve bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'dan faydalanamayan öğrenciler için oluşturulan "Gezici EBA Destek Noktası Aracı" kesintisiz eğitim veriyor.

Hatay'ın kırsal mahallelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evinde interneti ve bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'dan faydalanamayan öğrenciler için oluşturulan "Gezici EBA Destek Noktası Aracı" kesintisiz eğitim veriyor.

Antakya Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hizmet vermeye başlayan Gezici EBA Destek Noktası Aracında oluşturulan sınıfta öğrenciler EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitim alıyor.

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alper Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde evinde bilgisayarı olmadığı veya internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerin EBA Canlı Derslerine katılmalarını sağlamak için Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatıyla ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, masa, sandalye ve internet bağlantılı bilgisayarlarla donatılmış gezici tırlarında aynı anda 10 öğrencinin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde eğitim gördüğünü belirtti.

Özellikle kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gezici EBA Destek Aracımızda 10 bilgisayarımız var. Bu bilgisayarlarımız internete bağlı şekildedir. Koordinasyonun tümünü İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımıza her türlü desteği vereceğiz. Biz internete ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimizin mahallelerine gidiyoruz. Bu konuda velilerden ve öğrencilerimizden çok sayıda olumlu dönüşler alıyoruz. Bu konu bizi mutlu ediyor. Eğitime her türlü desteğe vermeye hazırız."

"Gezici tır sayesinde çocuğum derslerine çalışma imkanı buldu"

Öğrenci velisi Şerife Bozkurt, çocuklarının eğitimlerini devam ettirmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Evlerinde internet ve bilgisayar bulunmadığını belirten Bozkurt, "Allah razı olsun yapanlardan. İyi oldu. Gezici tır sayesinde çocuğum derslerine çalışma imkanı buldu. Durumumuz olmadığı için evimizde bilgisayar ve internetimiz yok. Bizim için çok iyi oldu." dedi.

Hatay Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yusuf Kırkmez ise Gezici EBA Destek Noktası Aracıyla EBA canlı derslerine katılma fırsatı bulduğunu söyledi.

Tırda oluşturulan sınıfta derslerini daha kolay takip ettiğini ifade eden Kırkmez, "Evimde internet olmadığı için EBA Canlı derslerine katılamıyordum. Şimdi gezici tırdaki sınıfta derslerimi dinleyebiliyorum. Benim için daha iyi oldu" diye konuştu.

Son dakika haberi: Gezici tır, Hataylı öğrencilere uzaktan kesintisiz eğitim imkanı sunuyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı, Hatay, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gezici tır, Hataylı öğrencilere uzaktan kesintisiz eğitim imkanı sunuyor - Son Dakika

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