Geziden dönen tur minibüsü uçurumdan aşağıya yuvarlandı! Feci kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Geziden dönen tur minibüsü uçurumdan aşağıya yuvarlandı! Feci kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı

12.07.2022 15:31

Karadeniz gezisinden dönen tur minibüsü, Tunceli-Erzincan Karayolu'nun 44. kilometresinde direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Tunceli- Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana gelen kazada Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HALAT SİSTEMİ KURULDU

AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler;

Karadeniz gezisinden dönen tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3'ü ağır 19 yaralı
Karadeniz gezisinden dönen tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3'ü ağır 19 yaralı
Karadeniz gezisinden dönen tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3'ü ağır 19 yaralı
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Kaynak: İHA

Karadeniz, Erzincan, Malatya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geziden dönen tur minibüsü uçurumdan aşağıya yuvarlandı! Feci kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geziden dönen tur minibüsü uçurumdan aşağıya yuvarlandı! Feci kazada 3'ü ağır 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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