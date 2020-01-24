Gezin'de yıkılan bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Gezin'de yıkılan bina havadan görüntülendi
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Merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin'de bir bina yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin'de bir bina yıkıldı. Olay yerine ulaşan ekipler enkazda kurtarma çalışması başlatırken, enkaz havadan böyle görüntülendi.
(İHA)
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