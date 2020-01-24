Gezin'de yıkılan bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezin'de yıkılan bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Gezin'de yıkılan bina havadan görüntülendi

6 saat önce

Merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin'de bir bina yıkıldı.

Merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin'de bir bina yıkıldı. Olay yerine ulaşan ekipler enkazda kurtarma çalışması başlatırken, enkaz havadan böyle görüntülendi.

(İHA)

Gezin'de yıkılan bina havadan görüntülendi

Sivrice, Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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