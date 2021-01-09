Gezinti faciasında gölette kaybolan 2 arkadaştan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Gezinti faciasında gölette kaybolan 2 arkadaştan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Aracını kurtarmak için mücadele eden arkadaşının arkasından gölede giren Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ - Denizli'de, içerisinde beş genç arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç balçığa saplanarak sulara gömüldü. Aracını kurtarmaya çalışan genç ve onun için gölede ikinci kez atlayan arkadaşı kayboldu. Araç sahibinin cansız bedenine ulaşılırken, arkadaşı için kendini feda eden Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesi'nde bulunan Alattin Sulama Göletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam ilçesinde yaşayan Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün ve Yusuf Konar arkadaşları Mehmet Erkan'ın kullandığı hafif ticari araçla gezintiye çıktı Beş arkadaş sohbet etmek için araçlarını göledi yanına park etmelerinden kısa bir süre sonra suların dibine kadar yanaşmış olan ticari araç balçığa batmaya başladı. Aracı kullanan Mehmet Erkan dışındaki diğer 4 genç araçtan inmeyi başararak kıyıya çıktı.

Erkan'ın sulara gömülen araçtan çıkamadığını gören Yusuf Konar, onu kurtarmak için kendini az önce çıktığı sulara yeniden attı. 2 gencin araçtan çıkamaması üzerine, diğer 3 arkadaş yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin gece 04.00'te ara verdiği çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Uzman dalgıçların katılımıyla devam eden çalışmalarda aracı kullanan Mehmet Erkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Erkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu

Arkadaşını kurtarmak isterken ikinci kez girdiği gölette kaybolan Yusuf Konar'ı arama kurtarma çalışmalarına ise yoğun yağış nedeniyle ara verildi. Çalışmalarda son olarak Konar'a ait cep telefonuna ulaşıldığı öğrenildi. Olaydan hafif sıyrıklarla kurtulan diğer 3 gencin ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.