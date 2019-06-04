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Gezinti teknesi hizmet vermeye başladı

58 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı ve yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulmak üzere kiralanan gezinti teknesi hizmet vermeye başladı.

Gezinti teknesi hizmet vermeye başladı, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı ve yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulmak üzere kiralanan gezinti teknesi hizmet vermeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gezinti teknesinin 3 ay boyunca halkın hizmetinde olacağını söyledi. Başkan Güler, "ORBEL A.Ş. bünyesinde kiralanan gezinti teknesi Ramazan Bayramı sabahından itibaren Altınordu rıhtımında vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Kıyısı olan bir il olmamıza rağmen denizin imkanlarından yeterince faydalanamıyoruz. Hem bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak hem de vatandaşlarımız yaz aylarında sahip olduğumuz doğa harikası denizimizin tadını doyasıya çıkarmaları için bu hizmeti sunmaya başladık" dedi.

Gezinti teknesi ilk olarak günde üç kez tur düzenleyecek. 10.00-11.00, 15.00-16.00 ve 18.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan gezinti teknesinde Ramazan Bayramında kişi başı fiyat 10 lira olarak belirlendi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ordu, Güncel
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