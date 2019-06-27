Son Dakika Haberleri: Gezinti teknesinde kahvaltı keyfi
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Gezinti teknesinde kahvaltı keyfi

1 saat önce

Yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan gezinti teknesinde hafta sonları kahvaltı keyfi yaşanacak.

Gezinti teknesinde kahvaltı keyfi, System.String[]
Yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan gezinti teknesinde hafta sonları kahvaltı keyfi yaşanacak. Cumartesi ve pazar günü saat 11.30'da düzenlenecek olan kahvaltı turunun kişi başı ücreti ise 25 TL olarak belirlendi.

Altınordu ve Perşembe güzergahında gidiş dönüş 1,5 saat sürmesi planlanan kahvaltı turları ile vatandaşlar deniz keyfini doyasıya yaşayacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler gezinti teknesiyle vatandaşları denize yakın tutmak istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız yaz ayları ve devamında sahip olduğumuz doğa harikası denizimizin tadını doyasıya çıkaracak. Hemşerilerimiz tekne gezisine ek olarak muhteşem Karadeniz'in eşliğinde kahvaltı imkanına da sahip olacaklar" dedi.

Gezinti teknesi 14.00 ile 20.00 arasında Altınordu şehir turu ve Perşembe ilçesi güzergahı olmak üzere iki ayrı yerde, cumartesi ve pazar günleri 11.30'daki kahvaltı turu ile vatandaşlara hizmet veriyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel
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