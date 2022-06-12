Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı - Son Dakika
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Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

12.06.2022 00:58
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

Kocaeli'de geziye giden kursiyerleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kocaeli'de geziye giden kursiyerleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Akçat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 K 3283 plakalı midibüs, yağmur sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, midibüsün gezi için İznik'e doğru seyir halinde olduğu ve çini kursu kadın kursiyerlerini taşıdığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı - Son Dakika

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