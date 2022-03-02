'Geziyorum-Yazıyorum' projesinin ilk durağı Edirne oldu - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi'nin gençlere tarih ve kültür bilinci kazandırmak için hayata geçirdiği 'Geziyorum-Yazıyorum' projesi kapsamında ilk durakları Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapan Edirne oldu. Yoğun katılımın olduğu gezide gençler, notlar alarak bol bol fotoğraf çekti.

Gezi kapsamında, Selimiye Camii başta olmak üzere, Sultan 2'nci Beyazıt tarafından yaptırılan ve dönemin en önemli sağlık kurumu olan Beyazıt Külliyesi, Tarihi Tren Garı, Lozan Anıtı, Meriç Nehri ve Mecidiye Köprüsü ziyaret edildi.

PROJE SONUNDA 4 ŞEHİR KİTABI ÇIKACAK

Bu proje dahilinde Ümraniye Belediyesi gençlerin gezide çektiği fotoğraflardan bir yarışma düzenleyerek dereceye girenleri Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileyecek. Edirne'de çekilen fotoğrafların ilk yarışması gerçekleştirildi. Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Proje kapsamında gerçekleşecek geziler sonunda gençlerin gezi notları ve çektikleri fotoğraflardan oluşan 400 genç 4 şehir kitabı çıkacak.

GEZMEYE GÖRMEYE OKUMAYA DEVAM EDİN

Programın açılış konuşmasını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gittiniz, gezdiniz, gördünüz ve çektiniz ve tarihi değerlerimizi yerinde görme fırsatı yakaladınız. Gezide tüm fotoğrafçılık maharetinizi sergilemişsiniz. Çok güzel fotoğraflar çekmişsiniz, hepinizi kutluyorum. Yapacağınız bu kültürel ve tarihi gezilerde çektiğiniz fotoğrafların yanında notlar da alıyorsunuz. Gezi sonunda inşallah bunları da bir araya getirerek bir gezi kitabı hazırlanacak olması da çok önemli. Ben tekrar sizleri bu maharetlerinizden ötürü kutluyorum. Gezmeye görmeye okumaya devam edin" dedi.