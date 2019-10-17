Son Dakika Haberleri: Gezlevi Sporlu voleybolcular Başkan Saygı'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Gezlevi Sporlu voleybolcular Başkan Saygı'yı ziyaret etti

Gezlevi Sporlu voleybolcular Başkan Saygı'yı ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Gezlevi Spor Kulüp Başkanı Yahya Keklik ve sporcular, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'yı makamında ziyaret etti.

Gezlevi Sporlu voleybolcular Başkan Saygı'yı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Gezlevi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüp Başkanı Yahya Keklik ve sporcular, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'yı makamında ziyaret etti.


Gezlevi Spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Saygı'ya teşekkür eden Başkan Keklik, birlik ve beraberlik içerisinde voleybol takımının daha iyi yerlere gelmesi ve bölgenin tanıtılması için çalıştıklarını belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da, 2. Lig klasmanında yer alan Gezlevi Voleybol takımının başarısının tüm Bozkır'ı mutlu edeceğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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