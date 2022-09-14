Polis, yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk babası Mustafa Öksüz'e ulaşamadı. Bugün öğlen saatlerinde Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Öksüz'ün ailesi, cesedi teşhis etti. Öztürk'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Öksüz, Akdeniz, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gezmek için evden çıkan adamın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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