Gezmek için evden çıkan adamın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gezmek için evden çıkan adamın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

14.09.2022 19:55
Gezmek için evden çıkan adamın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Mustafa Öksüz, 4 günden bu yana kayıptı. Öksüz'ün Akdeniz ilçesinde cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715. Sokak'taki evinden 11 Eylül Pazar günü 'Gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan Mustafa Öksüz (53) eve dönmeyince ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Şayeste Öksüz, kocasının evden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelip bisikletini, ev anahtarları ile cüzdanını evin önüne bırakıp, ortadan kaybolduğunu belirtti.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR, POLİSİ ARADI

Polis, yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk babası Mustafa Öksüz'e ulaşamadı. Bugün öğlen saatlerinde Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Öksüz'ün ailesi, cesedi teşhis etti. Öztürk'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, 4 gün sonra ölüsü bulundu
YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü BM, Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi BM, Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi
Kaynak: İHA

Mustafa Öksüz, Akdeniz, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gezmek için evden çıkan adamın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
18:03 El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 19:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gezmek için evden çıkan adamın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement