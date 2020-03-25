Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp - Son Dakika
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Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gezmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Kızıltaş (17), 6 gündür aranıyor.

Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gezmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Kızıltaş (17), 6 gündür aranıyor.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Kızıltaş, 20 Mart'ta sabah saatlerinde gezmek için evden çıktı. Kızıltaş'tan haber alamayan ailesi, arkadaş çevresine ve mahalledekilere sordu. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildiren aile, çocuklarının bulunmasını istedi.Baba Tuhan Kızıltaş, oğlu için endişelendiklerini belirterek, görenlerin kendilerine veya emniyet güçlerine haber vermesini istedi.


Alanya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:03 Kaynak: DHA

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