- Gezmek için geldiği binicilik kulübüyle şampiyon oldu

BURSA - Bursa'da ailesiyle hafta sonu gezmek için binicilik kulübüne gelen Ela Sönmez, merak saldığı atlarla şampiyon olmanın keyfini çıkartıyor.

Kestel ilçesindeki binicilik kulübünde atın üzerinde hünerlerini sergileyen sporcuların mutlulukları yüzlerinden okundu. Binicilerden Ela Sönmez de 7'nci sınıfa geçtiğini, merkezde 5 yılı aşkın süredir eğitim gördüğünü söyledi. Sönmez, "Merkeze ilk olarak gezmeye gelmiştik. İlk geldiğim ata bindim ve çok sevdim. Bir daha binmeye karar verdim. Öyle öyle gelişti. Buraya geldiğimde atımla vakit geçiriyorum. Atımı seviyorum. Sırayla bütün adımları geçtik ve buralara kadar geldik. Atımla beraber yarış koşuyoruz. Son katıldığım şampiyona güzeldi. Gerçekten resmi bir yarışta olduğumu hissettim. Kupayı aldığım zaman gerçekten çok heyecanlıydım ve çok sevinmiştim. At benim için hayatımın yarısını kapsayan bir şey. O benim sevgi yumurcağım. Benim için bunları ifade ediyor. Sürekli ahıra gidiyorum, oraya oturuyorum ve atımla konuşuyorum" şeklinde konuştu.

Tabiat Binicilik Merkezi Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, Pony Engel Atlama Türkiye Kupası'nda kulübe bağlı binicilerin çeşitli dereceler elde ettiğini bildirdi. Cihan, "Sadece yetişkinler değil 4 yaşından 14 yaşına kadar olan çocukların eğitim aldığı pony club, doğaseverlerin buluştuğu country club, 2 ile 7 yaş arası atla ilk kez tanışan çocuklar için self binicilik programları da yer almaktadır. Kulüpte lisanslı sporcuların yanı sıra 200'e yakın öğrencinin de eğitimi devam ediyor. Eğitimlere 7 yaş itibariyle başlıyoruz. Her yaşta farklı kategorilerde eğitim veriyoruz. Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcuların büyük başarılara imza attı. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeli ile herkesin gururlandı. Tabiat Binicilik Kulübü olarak biz de gururlandığımız günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Pony Engel Atlama Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda Tabiat Binicilik Merkezi öğrencilerinden Ela Sönmez P2 kategorisinde Türkiye Kupası birincisi, Beyda Gizem Yavaş Türkiye Kupası ikincisi oldu. Aynı zamanda binicilerimizden Mina Baştürk Equifun kategorisinde Türkiye Kupası birincisi, Eslem Çalışkan ise P1 kategorisinde müşterek olarak birinci oldu. Şampiyonlar yetiştiren bir kulüp olarak biz de mutlu günler yaşıyoruz" dedi.