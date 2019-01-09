Son Dakika Haberleri: Gezmek İçin Kiraladıkları Otomobil Alev Aldı

Gezmek İçin Kiraladıkları Otomobil Alev Aldı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Gezmek İçin Kiraladıkları Otomobil Alev Aldı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Baran Tüfekçi (18) ile Mustafa Keser (19), kiraladıkları 10 BEH 69 plakalı araçla İzmir'e gezmeye geldi.


Tüfekçi yönetimindeki araç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobili durdurup inen iki arkadaş, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polisler yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yanık kokusu geldiğini ve aracın birden alev aldığını söyledi.

Arkadaşıyla araçtan indiklerini belirten Tüfekçi, yangın tüpüyle müdahale etmek istediklerini ancak alevlerden korkup otomobilden uzaklaştıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:58 Kaynak: AA

İzmir, 3. Sayfa
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