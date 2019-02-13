Son Dakika Haberleri: Gezmek İçin Otomobil Çaldı

Gezmek İçin Otomobil Çaldı

7 saat önce

Samsun'da 1 şahıs gezmek için çaldığı otomobille gezerken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gezmek İçin Otomobil Çaldı, System.String[]
Samsun'da 1 şahıs gezmek için çaldığı otomobille gezerken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kadifekale Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. otomobilini park etti ancak anahtarını içinde unuttu.Bu durumu gören B.K. (41) isimli bir şüpheli de park halindeki otomobili gezmek için çaldı. Otomobille bir süre gezen B.K., daha sonra geceyi çaldığı otomobilin içinde yatarak geçirdi. Sabah olunca otomobille Samsun sokaklarında gezmeyi sürdüren B.K.'nin çalıntı otomobil ile gezdiğini fark eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde aracın peşine düşerek B.K.'yı çalıntı otomobille birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan B.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerine teslim edildi. Suçunu kabul eden şahıs, otomobili gezmek için çaldığını eğer yakalanmasıydı otomobili geri bırakacağını iddia etti. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahil Yolundayken Otomobili Bir Anda Takla Atan Sürücü, Denize Uçmaktan Kıl Payı Kurtuldu Usta Sanatçı Ozan Arif Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Hırsızlar, Kuyumcuyu 5 Dakikada 70 Milyon Liralık Zarara Uğrattı Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:55:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezmek İçin Otomobil Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]