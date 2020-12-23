Gezmek için yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 8 kız çocuğu bulundu - Son Dakika

Gezmek için yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 8 kız çocuğu bulundu
23.12.2020 08:24
MALATYA'da MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdu'ndan gezmek için ayrılan 8 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.
MALATYA'da MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdu'ndan gezmek için ayrılan 8 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.
Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğu öğle saatlerinde gezmek için çıktı. Ancak çocuklar akşam saatlerinde geri dönmedi. Yurt yetkilileri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 8 kız çocuğunu yurda yakın bölgede buldu. Çocuklar yurda teslim edildi.
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